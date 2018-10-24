У кыргызстанцев 15 медалей на чемпионате Казахстана по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы выиграли 15 медалей на чемпионате Казахстана — турнире Dance Quality 2018 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, состязания прошли в Алматы. Участвовали спортсмены из РК, КР и Узбекистана. В активе отечественных танцоров шесть первых, пять вторых и четыре третьих места.

Чемпионом в своей категории стал дуэт Никита Герасименко — Салтанат Сейдалиева. У Абая Туменбаева и Маргариты Петровой две золотые медали, а у Алишера Сейдалиева и Азизы Жолдошевой — три.

«Все победители и призеры — воспитанники студии «Алексис», — отметили в федерации.