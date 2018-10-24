09:20
USD 69.26
EUR 79.41
RUB 1.06
Спорт

У кыргызстанцев 15 медалей на чемпионате Казахстана по спортивным бальным танцам

Фото ФТС КР. Триумфаторы чемпионата Казахстана по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы выиграли 15 медалей на чемпионате Казахстана — турнире Dance Quality 2018 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, состязания прошли в Алматы. Участвовали спортсмены из РК, КР и Узбекистана. В активе отечественных танцоров шесть первых, пять вторых и четыре третьих места.

Чемпионом в своей категории стал дуэт Никита Герасименко — Салтанат Сейдалиева. У Абая Туменбаева и Маргариты Петровой две золотые медали, а у Алишера Сейдалиева и Азизы Жолдошевой — три.

«Все победители и призеры — воспитанники студии «Алексис», — отметили в федерации.
Ссылка:
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Танцоры из Кыргызстана выиграли семь медалей в России
Кыргызстанцы победили на международных соревнованиях по танцам
У кыргызстанцев два «золота» на танцевальном турнире в Оренбурге
Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами на турнире в России
Красавица из Сибири: В Кыргызстане меня всегда считали своей
Девять медалей на танцевальном турнире в Москве — у кыргызстанцев
Кыргызстанцы триумфально выступили на танцевальном турнире «Столица Сибири»
Пять золотых медалей на танцевальном турнире в Москве — у кыргызстанцев
У кыргызстанцев 15 медалей на танцевальном турнире в Казахстане
14 медалей на турнире Taraz Open по бальным танцам выиграли кыргызстанцы
Популярные новости
Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегора и&nbsp;пригласил в&nbsp;Дагестан Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил в Дагестан
Боец ММА Ринат Саякбаев: Пока не&nbsp;пробьюсь в&nbsp;UFC, не&nbsp;успокоюсь! Боец ММА Ринат Саякбаев: Пока не пробьюсь в UFC, не успокоюсь!
Бильярдист Дастан Лепшаков в&nbsp;третий раз подряд выиграл крупный турнир в&nbsp;России Бильярдист Дастан Лепшаков в третий раз подряд выиграл крупный турнир в России
От&nbsp;500 тысяч сомов до&nbsp;двух миллионов. Сколько получили призеры Азиатских игр От 500 тысяч сомов до двух миллионов. Сколько получили призеры Азиатских игр
Бизнес
Скачай приложение &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграй новый iPhone&nbsp;XR Скачай приложение «О!Деньги» и выиграй новый iPhone XR
Читайте больше с&nbsp;MegaCom Читайте больше с MegaCom
Новые телеканалы на&nbsp;O!TV: корейские сериалы, спортивный экстрим, детские сказки Новые телеканалы на O!TV: корейские сериалы, спортивный экстрим, детские сказки
Выиграй Visa Gold с&nbsp;балансом 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграй Visa Gold с балансом 101 000 сомов и другие призы от «Бакай Банка»