Точно в лунку. Спортсмены из 11 стран сразились за Кубок Федерации гольфа КР

Гольф в Кыргызстане на подъеме: растет массовость, и спортсмены радуют все более высокими результатами. Накануне в Чуйской области прошел Кубок Федерации гольфа КР, ставший праздником для любителей этой увлекательной игры.

За победу боролись 52 гольфиста из 11 стран, в том числе представители Великобритании, Кореи и даже ЮАР. Мало какой международный турнир по любому виду спорта собирает у нас столько иностранцев.

«Год назад было 36 участников. Сегодня выступает максимальное количество, которое может принять наш гольф-клуб, — сообщил 24.kg генеральный секретарь федерации Андрей Мымрин. — Развиваем гольф-клуб — приглашаем коллег из Казахстана и Узбекистана и обмениваемся опытом. Они дают советы, как облагораживать нашу базу».

«Отмечу возрастающий интерес к гольфу у кыргызстанцев. Все больше людей понимают, что это недорогой и довольно доступный вид спорта. Подтягиваются и те, кто любит отдых на свежем воздухе. Ведь гольф — это не только игра, но и отличный способ уединиться с природой», — сказал генсек федерации.

И действительно, поля для игры расположены в живописной местности. Тут и там пруды и раскидистые деревья. Птички перелетают с ветки на ветку, словно наблюдая за гольфистами. А чуть поодаль горы с заснеженными вершинами.

Но играть в гольф не так просто, как может показаться со стороны. Спортсменам нужно не только сильно бить по мячу, но и рассчитывать траекторию его полета, чтобы он не потерялся в зарослях. Рельеф местами неровный, кое-где поля пересекают арыки.

Среди участников был президент Федерации гольфа Узбекистана Федор Ким. «Из нашей страны приехало пять человек. Организация турнира очень порадовала. Поля подготовлены замечательно, и созданы хорошие условия для гольфистов. Борьба напряженная и интересная, — сказал он журналистам. — Обязательно приедем еще. У нас с представителями местной федерации не только спортивная дружба, но и хорошие человеческие взаимоотношения. Мы начали развивать гольф приблизительно в одно время. Все у нас впереди».

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Федерации гольфа Кыргызстана

Победители определялись в нескольких номинациях. Самый длинный удар среди мужчин нанес Вячеслав Ли, среди женщин — Диляра Буламбаева (оба из Казахстана). Самый близкий удар к лунке нанесла Камила Кошоева (КР). В номинации «длинный патт» лучшим стал мистер У (Китай). В категории «стейблфорд» среди женщин первенствовала Асель Самуэльс (КР).

«Муж давно увлекается гольфом. Пять лет назад болела за него на одном турнире. Шел сильный дождь, дул ветер, но участники, несмотря на это, играли с большим азартом. Я подумала: «Наверное, это очень интересно». И стала сама осваивать гольф. Училась у местных ребят. Теперь иногда с мужем соревнуюсь. Бывает, я выигрываю, бывает, он, — сказала 24.kg Асель Самуэльс. — Тренируюсь трижды в неделю — все как положено. Не раз побеждала и была в призерах турниров в КР. Выступала в Алматы. В этот раз соперники были серьезные, но турнир сложился удачно. И с погодой повезло. Буду играть для удовольствия до старости».

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Федерации гольфа Кыргызстана

Среди мужчин в категории «стейблфорд» (гандикап от 14 до 28) первую тройку составили Азамат Сагынбеков (КР), мистер Цой (Корея) и Алексей Конев (КР). Среди спортсменов с гандикапом от 0 до 13,9 пьедестал почета заняли Таалайбек Жуматаев, Нарбек Абдуллаев и Чынгыз Мусулумов (все из КР).

«Был в гольф-клубе охранником и разнорабочим. Как-то попробовал сыграть и ощутил приток адреналина. Успех в гольфе зависит от тебя самого. И за неудачу сам отвечаешь. Этим он мне и понравился. Занимаюсь уже более 10 лет, вхожу в сборную КР. В 2007-м впервые стал чемпионом страны. Дважды играл в Малайзии, неоднократно в Казахстане. Сейчас хочу возглавить рейтинг гольфистов КР и выиграть лицензию на крупный турнир в Шанхай», — сказал 24.kg Чынгыз Мусулумов.

Наконец, в номинации «гросс» лучшим стал Ким Сок Те (Узбекистан). На втором месте Талгат Сугирбеков, на третьем — Алтынбек Иманалиев (оба из КР).

Фото 24.kg. Эпизод Кубка Федерации гольфа Кыргызстана

«Этот сезон прошел хорошо. Академия, которую создали в 2017-м, приносит плоды. Если в прошлом году на соревнованиях в Казахстане у наших юных спортсменов было одно призовое место, то в этом все приехали с призами. Для нас это достижение, — отметил Андрей Мымрин. — Возлагаем большие надежды на 16-летнего Жантая Малатаева. Два года назад он впервые сыграл в США на чемпионате мира. После этого стал учиться там в школе гольфа и регулярно участвовать в крупных турнирах. Успешные результаты позволят Жантаю войти в мировой рейтинг гольфистов. А это, в свою очередь, откроет ему путь к Олимпийским играм».