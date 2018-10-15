Бегом по Карагачевой роще. В Кыргызстане провели чемпионат по кроссу

Кросс – одна из самых интересных дисциплин легкой атлетики. Он представляет собой бег по пересеченной местности. Многие увлекаются им в школе, и он дает им толчок в большой спорт. В свое время кросс входил в программу Олимпийских игр. В Кыргызстане соревнования по нему проводятся с 1957 года. Намедни в Карагачевой роще прошел чемпионат страны-2018.

Бывает, частные организации устраивают в КР забеги, за участие в которых нужно платить. Желающих набирается больше тысячи. Здесь же выступили 108 спортсменов. Это при том, что участие было бесплатным и на кону стоял титул чемпиона страны. Возможно, кто-то не знал о состязаниях. Или их смутила специфика кросса: бегать по пересеченной местности особенно непросто, ведь тут и перепад высот, и песчаные участки.

«Это наше заключительное спортивное мероприятие в 2018-м. Среди участников представители Бишкека, Джалал-Абада, Таласа, Кара-Балты, Московского района, Токмака и Ананьево, – сказал 24.kg генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков. – Одна из задач соревнований – определить кандидата на поездку на чемпионат мира-2019».

Фото 24.kg. Чемпионат Кыргызстана по кроссу

С погодой повезло: светило солнце, и было тепло. Многие участники, включая тех, кто не выиграл, не скрывали удовлетворения от забега.

Ветераны состязались на дистанции одна тысяча метров. Среди мужчин победил Бакыт Момуналиев, среди женщин – Толгонай Шааева. Самым зрелым бегуном был 68-летний Александр Семенов.

«Я лыжник. Бегаю для разнообразия и чтобы продлить спортивный сезон. В течение года у меня более 20 успешных стартов по беговому, велосипедному и лыжному ориентированию, лыжным гонкам и велогонкам, – сказал 24.kg Александр Семенов. – Спорт люблю с юности. Занимаюсь для удовольствия. На здоровье не жалуюсь. Сегодняшним стартом доволен. Правда, одного километра для меня маловато. Пять-десять было бы лучше».

Среди юношей забег на две тысячи метров выиграл Тилек Калыгулов. На дистанции три тысячи метров отличился Алмаз Есенжанов.

Среди девушек 2003-2004 годов рождения в забеге на две тысячи метров первенствовала Чолпон Тазабекова. На этой же дистанции среди спортсменок 2001-2002 годов рождения чемпионкой КР стала Роза Тураева.

«Легкой атлетикой занимаюсь три года, и у меня уже много золотых медалей. Нравится бегать и соревноваться. Ощущения, которые испытываю после победы, не описать словами! – сказала 24.kg Роза Тураева. – На чемпионате по кроссу ранее занимала второе и третье место. К нынешнему старту готовилась два-три месяца, и все равно на дистанции было немного тяжело. Хочу выступать по всему миру, чтобы родители мной гордились».

Фото 24.kg. Чемпионат Кыргызстана по кроссу

Среди женщин на дистанции четыре тысячи метров победила Гипариза Турарова. Среди мужчин забег на шесть тысяч метров выиграл Нурсултан Кенешбеков.

Самым изматывающим был мужской 12-километровый забег. Не все смогли его преодолеть. Один парень пересек финишную черту и едва не упал без сил. Благо, товарищи вовремя взяли его под руки. Первое место занял 21-летний Самат Казакбаев.

«Раньше бегал кросс на шесть километров, а на 12 пробежал впервые. Дистанция тяжелая. Готовился к выступлению с августа, – сказал 24.kg Самат Казакбаев. – В детстве увлекался таэквондо. В легкую атлетику перешел пять лет назад после многочисленных побед на школьных зачетах. Не пожалел. Хочу поехать на Олимпиаду и занять высокое место».