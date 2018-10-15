09:47
USD 69.35
EUR 80.36
RUB 1.05
Спорт

«Альянс» выиграл третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Бишкекский «Альянс» выиграл третий тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта Кыргызстана Алишер Якупбаев.

Состязания прошли 13-14 октября в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали девять команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. Без поражений выступил «Альянс». В его составе играли Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Шамиль Валиев. На втором месте — интернациональная команда «Крос Инк», на третьем — казахстанский «Нури».

После трех туров «Альянс» (46 очков) лидирует в общем зачете. Следом идут «Крос Инк» (43 очка) и «Кэмбридж» (38 очков). В декабре пройдет заключительный, четвертый тур чемпионата.
Ссылка:
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы победили на международном турнире по настольному теннису
Алишер Якупбаев победил в четвертом туре чемпионата КР по настольному теннису
«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
В Бишкеке прошел первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
В Бишкеке подвели итоги международного чемпионата по настольному теннису
В Кыргызстане определился чемпион страны по настольному теннису
В Бишкеке прошел турнир по настольному теннису памяти Медера Ахунбаева
В Бишкеке подвели итоги первенства по настольному теннису
Популярные новости
Феноменальное пенальти. Вратарь просто в&nbsp;шоке Феноменальное пенальти. Вратарь просто в шоке
Глава UFC назвал сумму, на&nbsp;которую &laquo;без сомнения&raquo; оштрафуют Хабиба Нурмагомедова Глава UFC назвал сумму, на которую «без сомнения» оштрафуют Хабиба Нурмагомедова
Качая железо. Как сварщик из&nbsp;Бишкека стал самым сильным человеком Азии Качая железо. Как сварщик из Бишкека стал самым сильным человеком Азии
Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебряную медаль на&nbsp;юношеской Олимпиаде Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебряную медаль на юношеской Олимпиаде
Бизнес
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл новую сберкассу в&nbsp;ЦОН в&nbsp;Свердловском районе столицы «Бакай Банк» открыл новую сберкассу в ЦОН в Свердловском районе столицы
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: подключайте интернет-пакеты и&nbsp;получайте бонусы «День — Ночь» от MegaCom: подключайте интернет-пакеты и получайте бонусы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; открыл новый Центр обслуживания населения в&nbsp;Бишкеке «Газпром Кыргызстан» открыл новый Центр обслуживания населения в Бишкеке