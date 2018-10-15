«Альянс» выиграл третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Бишкекский «Альянс» выиграл третий тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта Кыргызстана Алишер Якупбаев.

Состязания прошли 13-14 октября в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали девять команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. Без поражений выступил «Альянс». В его составе играли Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Шамиль Валиев. На втором месте — интернациональная команда «Крос Инк», на третьем — казахстанский «Нури».

После трех туров «Альянс» (46 очков) лидирует в общем зачете. Следом идут «Крос Инк» (43 очка) и «Кэмбридж» (38 очков). В декабре пройдет заключительный, четвертый тур чемпионата.