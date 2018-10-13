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Спорт

Кыргызстанец занял третье место на первенстве мира по самбо

Фото ФИАС. Эпизод первенства мира по самбо

Кыргызстанец стал третьим на первенстве мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта (ФИАС).

Соревнования начались 12 октября в городе Тбилиси (Грузия). Медали разыгрываются среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В первый день участники оспорили 12 комплектов наград.

Среди юношей в весовой категории 48 килограммов наш Колбай Мусакулов завоевал бронзовую награду. Его смогли опередить лишь Гиорги Мехришвили (Грузия) и Давит Ховеспян (Армения).

Турнир продолжится сегодня и завтра.
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