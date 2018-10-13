Кыргызстанец занял третье место на первенстве мира по самбо

Кыргызстанец стал третьим на первенстве мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта (ФИАС).

Соревнования начались 12 октября в городе Тбилиси (Грузия). Медали разыгрываются среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В первый день участники оспорили 12 комплектов наград.

Среди юношей в весовой категории 48 килограммов наш Колбай Мусакулов завоевал бронзовую награду. Его смогли опередить лишь Гиорги Мехришвили (Грузия) и Давит Ховеспян (Армения).

Турнир продолжится сегодня и завтра.