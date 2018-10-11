Кыргызстанцы победили на турнире по фехтованию в Узбекистане

Кыргызстанцы победили на открытом Кубке Узбекистана по фехтованию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Ташкенте с участием сильнейших команд из Узбекистана и Казахстана. В копилке сборной КР восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды.

В личном зачете среди мужчин Джумабай уулу Даанышман стал бронзовым призером. Среди женщин бронзовая награда у Екатерины Геттуевой. Среди юниорок Камиля Абдыл-Хамитова стала чемпионкой.

В командных соревнованиях мужская сборная КР завоевала золото, а женская — серебро (среди взрослых) и золото (среди юниорок).