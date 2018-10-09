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Спорт

Глава UFC назвал сумму, на которую «без сомнения» оштрафуют Хабиба Нурмагомедова

Фото AP 2018. Хабиб Нурмагомедов после боя с Конором Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что Хабиба Нурмагомедова «без сомнения» оштрафуют примерно на $250 тысяч за инцидент после поединка с ирландским соперником Конором Макгрегором. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению главы UFC, Атлетическая комиссия штата Невада не станет удерживать призовые российского бойца смешанного стиля в размере $2 миллионов.

Хабиб Нурмагомедов «абсолютно точно» сохранит чемпионский пояс, однако ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 6 месяцев.

Дэйна Уайт
Шестого октября россиянин одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

После окончания боя Хабиб Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а потом перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.

Затем он вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.
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