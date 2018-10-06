Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Турнир проходит 5-7 октября в городе Перми (Россия). В весовой категории 70 килограммов выступал Истомидин Умурзаков (КР). Он провел четыре схватки с российскими спортсменами: на старте победил Алексея Архангельского, затем уступил будущему чемпиону Александру Борисову, одолел Александра Кучерова и Андрея Толстова. Итог — бронзовая медаль.

В весе 78 кг боролся депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов. Он одолел Ондера Озгула (Турция), уступил Йохану Хедбергу (Швеция), победил Вишала Ашу (Индия) и проиграл Павлу Куриленко (РФ). В итоговом протоколе Тазабек Икрамов стал пятым.