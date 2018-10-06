09:48
USD 69.21
EUR 79.54
RUB 1.04
Спорт

Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Турнир проходит 5-7 октября в городе Перми (Россия). В весовой категории 70 килограммов выступал Истомидин Умурзаков (КР). Он провел четыре схватки с российскими спортсменами: на старте победил Алексея Архангельского, затем уступил будущему чемпиону Александру Борисову, одолел Александра Кучерова и Андрея Толстова. Итог — бронзовая медаль.

В весе 78 кг боролся депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов. Он одолел Ондера Озгула (Турция), уступил Йохану Хедбергу (Швеция), победил Вишала Ашу (Индия) и проиграл Павлу Куриленко (РФ). В итоговом протоколе Тазабек Икрамов стал пятым.
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на турнире в России
Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на чемпионате мира
Кыргызстанец Эрбол Бакиров — чемпион мира по борьбе
В Кыргызстане торжественно встретили борцов-призеров Азиатских игр
Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей
Кыргызстанец Акжол Махмудов — серебряный призер Азиатских игр
Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности
Борец Каныбек Жолчубеков завоевал вторую в карьере медаль на Азиатских играх
Борцы из Кыргызстана завоевали две медали на турнире в Турции
Борцы из Кыргызстана выиграли еще четыре медали на чемпионате Азии
Популярные новости
Футболист из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;составе ЦСКА выиграл первый матч в&nbsp;Лиге чемпионов Футболист из Кыргызстана в составе ЦСКА выиграл первый матч в Лиге чемпионов
У&nbsp;Мелиса Турганбаева вновь &laquo;бронза&raquo; на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе У Мелиса Турганбаева вновь «бронза» на чемпионате мира по борьбе
Борцы из&nbsp;Кыргызстана триумфально выступили на&nbsp;турнире в&nbsp;России Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на турнире в России
Попытка слишком эффектно выйти на&nbsp;ринг сделала из&nbsp;рестлера посмешище Попытка слишком эффектно выйти на ринг сделала из рестлера посмешище
Бизнес
Ловите СКИДКУ 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом О!Store Сокулук! Ловите СКИДКУ 20 процентов на аксессуары в новом О!Store Сокулук!
Дом, который не&nbsp;горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от&nbsp;пожаров Дом, который не горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от пожаров
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Никакого давления на&nbsp;участников аукциона не&nbsp;оказывалось ОАО «Кыргызтелеком»: Никакого давления на участников аукциона не оказывалось
Возможности и&nbsp;риски &laquo;Безопасного города&raquo;. Как &laquo;Вега&raquo; будет реализовывать проект Возможности и риски «Безопасного города». Как «Вега» будет реализовывать проект