Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на турнире в России

Кыргызстанцы триумфально выступили на международном турнире по греко-римской борьбе.

В городе Бердске завершились традиционные состязания, посвященные памяти вице-президента Федерации спортивной борьбы Новосибирской области Александра Нестеренко. Участвовали 250 атлетов из восьми стран. Медали разыгрывались в десяти весовых категориях.

Наши спортсмены Жоламан Шаршенбеков (до 55 кг) и Кайратбек Туголбаев (до 77 кг) стали чемпионами. Балбай Дордоков (до 55 кг), Рустам Тейишов (до 60 кг), Тынар Шаршенбеков (до 63 кг) и Руслан Царев (до 72 кг) выиграли «серебро». У Калидина Асыкеева (до 87 кг) и Бексултана Махмудова (до 97 кг) «бронза».

В общекомандном зачете сборная Кыргызстана заняла первое место.