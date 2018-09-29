У Мелиса Турганбаева вновь «бронза» на чемпионате мира по борьбе

Экс-министр внутренних дел Кыргызстана Мелис Турганбаев выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди ветеранов по вольной борьбе.

Соревнования проходят 28-30 сентября в Скопье (Македония).

Мелис Турганбаев выступал в весовой категории 78 килограммов. В четвертьфинале он победил Владислава Егорова (Россия), затем уступил будущему чемпиону Жерару Рокко Санторо (Франция) и одолел Сослана Адырхаева (Украина).

Это не первый успех Мелиса Турганбаева на таком турнире. На ЧМ-2016 он также был бронзовым призером. А вот на ЧМ-2017 стал лишь 11-м.