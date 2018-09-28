В Кыргызстане впервые провели Кубок страны по пляжному футболу

В Кыргызстане впервые прошел Кубок страны по пляжному футболу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Турнир стартовал 25 сентября в селе Боз-Бешик Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Участвовали семь команд из разных регионов КР. Вначале прошли игры группового этапа, затем — плей-офф.

Сегодня в матче за третье место встречались команды Чуйской области и Джалал-Абада. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти победили чуйцы. В поединке за золотые медали представители Джети-Огуза оказались сильнее команды Бишкека — 7:2.

На видео — финал Кубка КР по пляжному футболу.