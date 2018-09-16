23:40
USD 69.27
EUR 81.09
RUB 1.01
Спорт

Теннисистка из Кыргызстана заняла второе место на турнире в Алматы

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису, завершившемся 15 сентября в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

В одиночном разряде отечественная спортсменка выбыла из борьбы во втором круге. В парных состязаниях, выступая в дуэте с узбекистанкой Альбиной Хабибулиной, дошла до финала.

На старте они одолели Нарин Саргсян (Армения) и Анастасию Веселову (Россия) — 6:2, 6:4, затем были сильнее Влады Коваль (Россия) и Анастасии Росновской (Германия) — 2:6, 7:5 (10:2). В финале Хабибулина и Палкина не справились с Мариной Чернышовой (Украина) и Владой Екшибаровой (Израиль) — 6:7, 2:6.
Ссылка:
просмотров: 824
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь с 17 по 23 сентября
Спортивный календарь с 10 по 16 сентября
Спортивный календарь с 27 августа по 2 сентября
Спортивный календарь с 20 по 26 августа
В Бишкеке сразились теннисисты из десяти стран
Теннисистка из Кыргызстана победила на международном турнире
Кыргызстанка заняла второе место на теннисном турнире в Германии
Спортивный календарь с 13 по 19 августа
Кыргызстанка выиграла международный турнир по теннису
Спортивный календарь с 6 по 12 августа
Популярные новости
Криштиану Роналду спародировал журналиста за&nbsp;его спиной Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной
Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по&nbsp;кикбоксингу Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу
На&nbsp;футбольном матче между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии погас свет На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Сирии
Бизнес
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн! O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!
Во&nbsp;Всемирный день чистоты в&nbsp;трех филиалах ОАО &laquo;МАМ&raquo; прошел субботник Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!