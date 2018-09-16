Теннисистка из Кыргызстана заняла второе место на турнире в Алматы

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису, завершившемся 15 сентября в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

В одиночном разряде отечественная спортсменка выбыла из борьбы во втором круге. В парных состязаниях, выступая в дуэте с узбекистанкой Альбиной Хабибулиной, дошла до финала.

На старте они одолели Нарин Саргсян (Армения) и Анастасию Веселову (Россия) — 6:2, 6:4, затем были сильнее Влады Коваль (Россия) и Анастасии Росновской (Германия) — 2:6, 7:5 (10:2). В финале Хабибулина и Палкина не справились с Мариной Чернышовой (Украина) и Владой Екшибаровой (Израиль) — 6:7, 2:6.