Кыргызстанцы выиграли 21 медаль на чемпионате мира по грэпплингу UWW, прошедшем 6-9 сентября в Астане (Казахстан). Об этом сообщает сайт flograppling.com.

ЧМ проводился среди начинающих, школьников, кадетов, юниоров, взрослых и ветеранов. Медали разыгрывались в разделах No-Gi (без кимоно) и Gi (в кимоно). В активе сборной КР золотая, 6 серебряных и 14 бронзовых наград.

Фото @beka_omurzakov89. Часть сборной Кыргызстана на чемпионате мира по грэпплингу

Единственную медаль высшего достоинства выиграла Айдай Орозбекова. Выступая среди школьниц в разделе No-Gi в весе 57 кг, она поборола трех россиянок и украинку.