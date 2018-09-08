Кыргызстан передаст Турции ледниковую воду в рамках эстафеты Игр кочевников

Кыргызстан передаст Турции ледниковую воду в знак эстафеты Всемирных игр кочевников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, III ВИК прошли успешно и на высоком организационном уровне, став одним из самых значимых событий в истории нашего и всех кочевых народов. Организаторы постарались воссоздать атмосферу, в которой несколько веков назад жили кочевники.

Мировое сообщество назвало ВИК одним из уникальных мероприятий. «Программа была насыщенной. Гости могли воочию увидеть историю кочевой культуры от древности до современности. Уверен, в дальнейшем этот проект будет развиваться и вовлекать в себя новых участников», — сказал Кубатбек Боронов.

Как отмечается, на проведение Игр выделено 303 миллиона сомов. Призовой фонд спортивной части составил 28 миллионов.

За победу боролись почти 2 тысячи человек из 74 стран. В медальном зачете с большим преимуществом лидирует Кыргызстан, выигравший 100 медалей, в том числе 40 золотых.

Сегодня в 20.00 на ипподроме Чолпон-Аты начнется церемония закрытия III ВИК. Гостей ожидает яркое и запоминающееся шоу с участием 500 артистов, каскадеров и спортсменов. На церемонии состоится передача ВИК Турции, где они пройдут в 2020-м. Ее представителям вручат ледниковую воду, что символизирует приверженность КР охране водных ресурсов.

«Это альтернатива олимпийскому огню», — отметил Кубатбек Боронов.