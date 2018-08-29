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Азиатские игры. Кыргызстанец Артур Те выиграл «бронзу» на турнире по дзюдо

Фото gettyimages.com. Артур Те (справа) на Азиатских играх-2018

Кыргызстанец Артур Те сегодня выиграл «бронзу» на турнире по дзюдо на VIII летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Он выступал в весовой категории 66 килограммов. В 1/8 финала одолел Мохаммеда Саттара Джебура Ал Саеди (Ирак), а затем не справился с Джоширо Мараюмой (Япония). В утешительной схватке наш спортсмен победил Эрхембаяра Баттогтоха (Монголия), а в поединке за «бронзу» был сильнее Шахрама Ахадова (Узбекистан).

У Кыргызстана уже 18 медалей на данной Азиаде: две золотые, шесть серебряных и 10 бронзовых. Это втрое больше, чем на Азиатских играх-2014.
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