Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по таэквондо ITF

Кыргызстанец стал третьим на чемпионате мира по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщил тренер Юрий Тен.

По его словам, в городе Минске (Беларусь) накануне завершился ЧМ среди юниоров и ветеранов. Участвовали более 800 бойцов из 56 стран.

«Нашу страну представляли два спортсмена из Федерации таэквондо ITF, которую возглавляет Олег Лим», — отметил Юрий Тен.

Фото Юрия Тена. Никита Цой (крайний справа) - бронзовый призер чемпионата мира по таэквондо ITF

Среди таэквондистов 16-17 лет в весе 63 кг Дильшот Курбанов в первом круге досрочно победил представителя Аргентины, а затем уступил украинцу.

В этой же возрастной группе в весе 57 кг Никита Цой на групповом этапе уверенно одолел бойцов из Японии и Камбоджи. В четвертьфинале он был сильнее еще одного камбоджийца, а в 1/2 финала в напряженной борьбе проиграл казахстанцу, позднее ставшему чемпионом мира.

Напомним, весной наши таэквондисты успешно выступили на чемпионате Азии.