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Спорт

Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по таэквондо ITF

Фото Юрия Тена. Кыргызстанцы на чемпионате мира по таэквондо ITF

Кыргызстанец стал третьим на чемпионате мира по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщил тренер Юрий Тен.

По его словам, в городе Минске (Беларусь) накануне завершился ЧМ среди юниоров и ветеранов. Участвовали более 800 бойцов из 56 стран.

«Нашу страну представляли два спортсмена из Федерации таэквондо ITF, которую возглавляет Олег Лим», — отметил Юрий Тен.

Юрия Тена
Фото Юрия Тена. Никита Цой (крайний справа) - бронзовый призер чемпионата мира по таэквондо ITF
Среди таэквондистов 16-17 лет в весе 63 кг Дильшот Курбанов в первом круге досрочно победил представителя Аргентины, а затем уступил украинцу.

В этой же возрастной группе в весе 57 кг Никита Цой на групповом этапе уверенно одолел бойцов из Японии и Камбоджи. В четвертьфинале он был сильнее еще одного камбоджийца, а в 1/2 финала в напряженной борьбе проиграл казахстанцу, позднее ставшему чемпионом мира.

Напомним, весной наши таэквондисты успешно выступили на чемпионате Азии.
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