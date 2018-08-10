У кыргызстанцев две медали на чемпионате Азии по триатлону

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по паратриатлону. Об этом сообщил международный союз данного вида спорта.

Фото Жалалдина Абдувалиева. Кыргызстанцы на ЧА по паратриатлону. Слева-направо: тренер Андрей Ханадеев, Жалалдин Абдувалиев и Нурбек Тойчубаев

ЧА прошел сегодня в городе Легаспи (Филиппины). Медали разыгрывались в нескольких категориях. КР представили два атлета.

В категории PTS4 Men за победу боролись шесть человек. Первое место занял Джиачао Ванг (Китай), чей итоговый результат составил 1 час 4 минуты 25 секунд. Наш Нурбек Тойчубаев стал бронзовым призером — 1 час 12 минут 15 секунд.

В категории PTVI Men стартовали девять участников. Первенствовал Чу Кин Ва (Гонконг) — 1 час 8 минут 34 секунды. Наш Жалалдин Абдувалиев взял «бронзу» — 1 час 10 минут 39 секунд.