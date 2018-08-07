Кыргызстанка выиграла международный турнир по теннису

Кыргызстанка выиграла международный турнир Bishkek Cup-1 по теннису. Об этом сообщила азиатская федерация данного вида спорта.

Фото из архива 24.kg. Теннисный турнир в Бишкеке

Состязания прошли в Бишкеке. Участвовали около 40 спортсменов из Бангладеш, Гонконга, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В одиночном разряде среди юношей тройку призеров составили Кодиржон Одилов (Узбекистан), Эрнест Балаганский (Казахстан) и Рамис Алескеров (КР). Среди девушек лучшей стала Владислава Андреевская (КР). На втором месте Муниса Ашурбекова (Узбекистан), на третьем — Полина Янчарук (КР).

В парном разряде среди юношей победили Иван Кизилов (Казахстан) и Кодиржон Одилов. Вторыми стали Султан Юнусов (Казахстан) и Илгиз Камчибеков (КР). Третье-четвертое место разделили две отечественные пары: Инсар Карыпбеков — Родион Ныщук, Рамис Алескеров — Улан Алимбеков. Среди девушек первенствовали Владислава Андреевская и Муниса Ашурбекова. На втором месте Аида Пасонова (РФ) и Полина Янчарук (КР). Следом расположились дуэты из Гонконга и Казахстана.

По окончании этого турнира в столице стартовал следующий — Bishkek Cup-2 — с похожим составом участников.