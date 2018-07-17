Кыргызстанка завоевала лицензию на юношеские Олимпийские игры-2018

Кыргызстанка Екатерина Тарева завоевала лицензию на Юношеские олимпийские игры-2018 в Аргентине. Об этом сообщил ИА «24.kg» президент Федерации современного пятиборья КР Валерий Новиков.

«Сегодня ночью из офиса Международного союза современного пятиборья (UIPN) Монако пришла радостная весть. Спортсменка из Кыргызстана Екатерина Тарева завоевала лицензию на Юношеские Олимпийские игры. Они состоятся в октябре в Буэнос-Айросе (Аргентина)», — прокомментировал Валерий Новиков.

В мае Екатерина Тарева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии и Океании по современному пятиборью U-19, а в июле — серебро на Кубке Европы по четырехборью в Грузии.

На сегодня лицензии от Кыргызстана имеют пловцы Денис Петрашов, Владислав Шулико, мужская сборная по стритболу, фехтовальщик Хасан Будунов и сборная Кыргызстана по тяжелой атлетике.