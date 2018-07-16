Полный вперед! В Кыргызстане провели чемпионат по гребле

Хорошо гребцам! Совмещают полезное с приятным: тренируются и соревнуются на природе и спасаются от жары. Накануне они провели чемпионат Кыргызстана, ставший важным этапом подготовки к крупным международным соревнованиям.

Чемпионат прошел на Ала-Арчинском водохранилище. Воды там ныне не очень много (видно, уходит на полив), но для гребли достаточно. На старт вышли более ста спортсменов из Бишкека, Чуйской области, Чолпон-Аты и Тамги. Среди них и молодежь, и опытные атлеты.

«Готовимся к Азиатским играм, которые стартуют через месяц в Индонезии. От нас там выступят Руслан Молтаев, Максим Сердитов и, возможно, еще несколько человек, — сказал ИА «24.kg» главный тренер сборной КР Олег Роганов. — Перед этим Кирилл Бондарь поедет в Болгарию на ЧМ среди спортсменов до 23 лет. В октябре в Самарканде еще один важный старт — ЧА до 23 лет».

Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по гребле

Разыгрывали 30 комплектов наград: в индивидуальном зачете, среди дуэтов и квартетов. Даже на предварительных стартах было на что посмотреть: скорость и техника у многих участников отменные. Особый интерес вызывало выступление двоек и четверок. Ребятам важно было показать умение работать в команде и действовать как слаженный механизм. Некоторые махали веслами удивительно синхронно. Впечатляющее зрелище!

Среди байдарочниц на дистанциях 200 и 500 метров лучшей стала живая легенда отечественной гребли Елена Рыбалова. В этом деле она с 1986 года и до сих пор не знает равных в своей возрастной группе. Советская школа!

«Родилась в Караколе и там же начала заниматься. Когда школу там закрыли, переехала в Бишкек и продолжила спортивную карьеру. На Азиатских играх была в пятерке лучших. На чемпионатах Азии всегда в призерах: в 2002-м, к примеру, завоевала два «золота». Выиграла лицензию на Олимпиаду-1996, но по определенной причине не поехала, — сообщила она ИА «24.kg». — С 2017-го тренирую детей, но свои выступления, как видите, не бросила. Поддерживаю себя в форме, подаю пример ученикам. Мы постоянно на свежем воздухе, у воды. В этом прелесть нашего вида спорта».

Фото ИА «24.kg». На верхней ступени пьедестала Елена Рыбалова

Среди мужчин на дистанции 200 метров лучшим стал Руслан Молтаев. Гонку на 500 метров выиграл Эрлан Султангазиев, на 1000 метров — Рысбек Толомушев.

«Помню, долго мучил тетю, чтобы записала меня в какую-то секцию. Надо было куда-то девать энергию. Так пришел в греблю. Солнце, лодки, купание — вот первое, чем она мне понравилась. Занимаюсь уже 10 лет. Главное достижение на сегодня — третье место на ЧА-2013, — сказал ИА «24.kg» 23-летний Руслан Молтаев. — На предстоящих Азиатских играх хочу выиграть «золото». Стремлюсь к победе на Олимпиаде. Наш вид спорта непредсказуем — каждый год чемпионы мира меняются».

Фото ИА «24.kg». На верхней ступени пьедестала Руслан Молтаев

В состязаниях байдарок-двоек на дистанции 200 метров первенствовали Руслан Молтаев и Родион Туйгунов, 500 метров — Рысбек Толомушев и Эрлан Султангазиев, 1000 метров — Родион Туйгунов и Александр Солдатов.

Гонку на 500 метров среди квартетов выиграли Эрлан Султангазиев, Родион Туйгунов, Рысбек Толомушев и Айбек Бегалиев.

Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по гребле

Среди каноистов на дистанциях 200, 500 и 1000 метров не было равных Тилеку Сатыбалдиеву. В гонках каноэ-двоек на 200 и 500 метров он стал чемпионом с братом Муратом.

Как видим, некоторые гребцы разжились целой россыпью медалей.

Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по гребле

«Мы довольны результатами участников чемпионата, — сказал Олег Роганов. — Трое спортсменов, много лет составлявших костяк сборной, не так давно ушли. Но выросла хорошая смена. За оставшимися лидерами тянется молодежь. Родион Туйгунов выполнил норматив на участие в юношеской Олимпиаде-2018».

Он отметил, что наши гребцы проводят у себя шесть-семь соревнований за сезон. Выезжают в основном в Казахстан, так как это дешевле. А вот в дальнее зарубежье в последнее время ездят мало. Связано это с так называемой оптимизацией финансирования со стороны государства. «Результаты у нас есть. Из недостатков лишь не самая высокая массовость. Поэтому нам сказали, что наш вид не приоритетный. Но массовость постепенно растет. Происходит это за счет повышения количества тренеров. За последние полгода у нас добавилось пять наставников».

Талантливые спортсмены, классные тренеры-энтузиасты, хорошая база — у наших гребцов немало поводов для гордости. Есть и новый.

«Представители азиатской федерации ездили с инспекцией по странам и, оказавшись у нас, удивились, как мы с таким скромным инвентарем показываем такие результаты. Сфотографировались возле нашей байдарки 1957 года выпуска и потом прислали нам в помощь новые лодки, — сообщил Олег Роганов. — Помогает с инвентарем и наша федерация».

Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по гребле

Часть новых лодок уже пошла в дело: по итогам чемпионата по одной получили Родион Туйгунов, Медетбек уулу Тилек и Максим Доставалов, показавшие лучшие результаты в своих возрастных группах. Отличный стимул для новых побед!