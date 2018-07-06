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Спорт

Работники госорганов Кыргызстана выяснили, кто самый спортивный

В Бишкеке подвели итоги VI Спартакиады среди работников государственных органов Кыргызстана. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Около двух тысяч участников состязались в 16 видах спорта и сдавали нормативы физической подготовки. Призовой фонд составил 1 миллион сомов. «С каждым годом эта Спартакиада все популярнее. Она объединяет госорганы и учреждения и сплачивает нас в идее здорового образа жизни», — сказал на награждении директор ГАМФКиС Канат Аманкулов.

В командном зачете среди силовых структур победило Министерство внутренних дел. Вторым стал Генштаб, третьей — Государственная пограничная служба. Среди гражданских структур тройку лидеров составили Госинспекция по экологической и технической безопасности, Государственная налоговая служба и Министерство финансов.
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