Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет

Месси поставил Казани условие, чтобы рядом с гостиницей появился его граффити-портрет. Об этом сообщил telegram-канал Inkazan.

«Видимо, аргентинцу показалось унизительным лицезреть масштабное изображение этого слащавого португальца. Ситуацию разруливает лично мэр Казани Ильсур Метшин. Сейчас он находится в «Рамаде». Вроде уже появилось соломоново решение — нарисовать Месси рядом с Роналду», — написал канал.

Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции поселится в казанском отеле с видом на граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.