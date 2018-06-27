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Спорт

Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет

Месси поставил Казани условие, чтобы рядом с гостиницей появился его граффити-портрет. Об этом сообщил telegram-канал Inkazan.

«Видимо, аргентинцу показалось унизительным лицезреть масштабное изображение этого слащавого португальца. Ситуацию разруливает лично мэр Казани Ильсур Метшин. Сейчас он находится в «Рамаде». Вроде уже появилось соломоново решение — нарисовать Месси рядом с Роналду», — написал канал.

Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции поселится в казанском отеле с видом на граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото РИА «Новости». Граффити с изображением Криштиану Роналду в Казани

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