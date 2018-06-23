У кыргызстанцев четыре медали на Кубке Азии по дзюдо

У кыргызстанцев четыре медали на Кубке Азии среди кадетов по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Состязания прошли 21-22 июня в городе Чолпон-Ате. За победу боролись 200 спортсменов из 12 стран. Разыграно 15 комплектов наград. Первое место в медальном зачете занял Казахстан, второе — Узбекистан, третье — Монголия. Сборная КР стала девятой. В ее активе серебряная и три бронзовые награды.

Среди девушек в весе свыше 70 кг Шахида Нармухамедова выиграла две схватки и завоевала «серебро». Среди юношей Равшанбек Асанов (55 кг) победил в пяти схватках и стал бронзовым призером. Султан Женишбеков (60 кг) одержал четыре победы и также взял «бронзу». Еще одна бронзовая награда у Сыймыка Жапарова (свыше 90 кг), одолевшего двух соперников.

Праздник дзюдо в Чолпон-Ате продолжается. Сегодня на татами выйдут спортсмены взрослее — стартует Кубок Азии среди юниоров.