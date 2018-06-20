Борцы из Кыргызстана выиграли четыре медали на чемпионате мира

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате мира среди глухих по борьбе. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Фото ГАМФКиС. Борцы из Кыргызстана, отличившиеся на чемпионате мира

Турнир прошел 12-19 июня во Владимире (Россия). Участвовали более трехсот спортсменов из 20 стран. В активе сборной КР три вторых и одно третье место.

Среди взрослых на турнире по вольной борьбе Миляс Марков (125 килограммов) завоевал «серебро», а Алмазбек Исаков (65 кг) — «бронзу». Кроме того, у Исакова серебряная награда в состязаниях по греко-римской борьбе.

Среди юниоров «греко-римлянин» Смадияр Жумакадыров (45 кг) также поднялся на вторую ступень пьедестала почета.