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Спорт

Борцы из Кыргызстана выиграли четыре медали на чемпионате мира

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате мира среди глухих по борьбе. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Борцы из Кыргызстана, отличившиеся на чемпионате мира

Турнир прошел 12-19 июня во Владимире (Россия). Участвовали более трехсот спортсменов из 20 стран. В активе сборной КР три вторых и одно третье место.

Среди взрослых на турнире по вольной борьбе Миляс Марков (125 килограммов) завоевал «серебро», а Алмазбек Исаков (65 кг) — «бронзу». Кроме того, у Исакова серебряная награда в состязаниях по греко-римской борьбе.

Среди юниоров «греко-римлянин» Смадияр Жумакадыров (45 кг) также поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
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