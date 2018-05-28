Каратисты из Кыргызстана победили на чемпионате Казахстана

Кыргызстанцы победили на открытом чемпионате Казахстана по карате кекушинкай. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Николай Рагрин.

Турнир прошел 27 мая в Алматы. Участвовали более двухсот бойцов, в том числе семь кыргызстанцев. В различных категориях наши спортсмены завоевали семь медалей: золотую, по три серебряные и бронзовые.

«Среди взрослых в весе до 85 килограммов чемпионом стал мой подопечный Бактыбек уулу Нурабил, — отметил Николай Рагрин. — На втором месте Мирлан Усонгазиев, Кубат Женишбеков и Алтынай Жаныбекова. Абдыжапар уулу Азамат, Сыймык Бакиров и Аман Жайылов — третьи. Все они воспитанники Анары Ашировой».

«Для нас этот турнир стал подготовкой к чемпионату Азии. Он пройдет в середине июня в Астане. Везем на него семерых каратистов», — добавил он.