17:34
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Спорт

Каратисты из Кыргызстана победили на чемпионате Казахстана

Фото Н.Рагрина. Кыргызстанцы на чемпионате Казахстана по карате кекушинкай

Кыргызстанцы победили на открытом чемпионате Казахстана по карате кекушинкай. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Николай Рагрин.

Турнир прошел 27 мая в Алматы. Участвовали более двухсот бойцов, в том числе семь кыргызстанцев. В различных категориях наши спортсмены завоевали семь медалей: золотую, по три серебряные и бронзовые.

«Среди взрослых в весе до 85 килограммов чемпионом стал мой подопечный Бактыбек уулу Нурабил, — отметил Николай Рагрин. — На втором месте Мирлан Усонгазиев, Кубат Женишбеков и Алтынай Жаныбекова. Абдыжапар уулу Азамат, Сыймык Бакиров и Аман Жайылов — третьи. Все они воспитанники Анары Ашировой».

«Для нас этот турнир стал подготовкой к чемпионату Азии. Он пройдет в середине июня в Астане. Везем на него семерых каратистов», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
По стопам Брюса Ли: в Бишкеке сразились сильнейшие каратисты
У кыргызстанцев четыре золотые медали на турнире по карате в Казахстане
Каратисты из Кыргызстана завоевали три золотые медали на турнире в Алматы
Кыргызстанец Роман Банько победил на турнире по карате в Алматы
Каратист из Кыргызстана стал чемпионом в Казахстане
Спортивный календарь с 26 февраля по 4 марта
Спортивный календарь c 5 по 11 февраля
Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль на чемпионате по карате в Новосибирске
Восемь медалей на чемпионате Центральной Азии по карате — у кыргызстанцев
Каратисты из Кыргызстана выиграли три «серебра» в Казахстане
Популярные новости
Пятая &laquo;Золотая бутса&raquo;. Лионель Месси вновь ставит рекорд Пятая «Золотая бутса». Лионель Месси вновь ставит рекорд
&laquo;Алаю&raquo; присудили шесть поражений в&nbsp;чемпионате Кыргызстана по&nbsp;футболу «Алаю» присудили шесть поражений в чемпионате Кыргызстана по футболу
&laquo;Алга&raquo; прокомментировала информацию о&nbsp;массовой драке на&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;футболу «Алга» прокомментировала информацию о массовой драке на чемпионате КР по футболу
&laquo;Живи по&nbsp;полной&raquo;. Появился официальный гимн чемпионата мира по&nbsp;футболу «Живи по полной». Появился официальный гимн чемпионата мира по футболу
Бизнес
Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в&nbsp;акции &laquo;Великая Победа&raquo; Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в акции «Великая Победа»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 200 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 200 новых базовых станций
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно