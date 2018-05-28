Школа олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова нуждается в реформе. Об этом на выездном заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам сегодня сообшил депутат Руслан Казакбаев.

По его словам, школа на грани выживания, она регулярно недополучает финансирование из бюджета.

«Каждому ученику на питание в день выделяется 218 сомов. Это взрослые ребята, спортсмены. Если мы не в состоянии их нормально кормить, зачем содержим такую школу и мучаем ребят? Вот поэтому у нас в последние годы нет олимпийских чемпионов. Давайте сократим число воспитанников, а остальных отправим в регионы», — сказал Руслан Казакбаев.

Депутат Максат Эгембердиев отметил, командировочные на соревнования для учащихся школы составляют всего 109 сомов.

«Как можно в сутки питаться на 109 сомов? Сначала надо создать условия, а потом требовать медали. Олимпийский резерв ежедневно по десять часов занят учебой и тренировками. Им нужны нормальное питание и хорошие тренеры», — добавил он.

Госагентство по делам молодежи, физической культуре и спорту просит правительство выделить деньги в размере 34 миллиона сомов. Школа намерена сделать полноценный ремонт корпусов и закупить необходимый инвентарь.

По данным руководства, зарплата учителей в Школе олимпийского резерва составляет от 5 тысячи 600 сомов. В школе 395 воспитанников.