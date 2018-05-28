К барьеру! В Бишкеке провели этап Кубка мира по конному спорту

Любители конного спорта дождались: в Бишкек на второй этап Кубка мира съехались ведущие всадники из нескольких стран.

Конный спорт — зрелищный и недешевый. Позволить себе возить скакунов через весь мир на турниры могут далеко не все. Для удобства и экономии Кубок мира разделили на региональные лиги. Их победителей определяют по итогам нескольких этапов, а затем в одной из стран проходит финал Кубка мира, чтобы определить лучшего из лучших.

Кыргызстанцы выступают в Центральноазиатской лиге и постоянно борются с казахскими и узбекскими всадниками. На первом этапе Кубка мира, прошедшем месяц назад в Ташкенте, наши выиграли четыре «золота». На второй этап, кроме соседей по региону, приехала команда из России.

Турнир проходил в дисциплине «конкур». На поле расставили множество барьеров, через которые участникам надо в определенном порядке перепрыгнуть. Чем быстрее и чище преодолеешь дистанцию, тем лучше. За промедление и сбитые препятствия — штрафные очки.

Кони-красавцы, управляемые хладнокровными наездниками, уверенно прыгали через барьеры, лишь изредка цепляя подковами верхние планки.

Медали разыгрывались в нескольких номинациях. В каждой своя высота препятствий (минимальная 120 сантиметров, максимальная — 160). Титулованный Ринат Галимов подтвердил класс, поднявшись на пьедестал почти во всех номинациях.

«Я в спорте 20 лет. У меня дед служил в кавалерии, а отец был в сборной Советского Союза, — рассказал он ИА «24.kg». — В нашем виде спорта нет ограничений по возрасту и полу. Чем ты старше, тем опытнее. Занимаемся каждый день по восемь часов с теми же конями, с которыми выступаем. В течение какого-то времени у спортсмена с конем должен сформироваться дуэт. Лошадь, как человек: ее так же надо готовить к состязаниям, делать массаж, работать над физикой и психологией».

— Что вас мотивирует заниматься конным спортом столько лет?

— Как любой спортсмен, хочу попасть на Олимпийские игры и там достойно выступить. В этом году у нас будет возможность съездить в Джакарту на Азиатские игры. Сейчас готовимся к ним.

Фото ИА «24.kg». Второй этап Кубка мира по конному спорту

Россияне выступали азартно, но в призеры не попали.

«Постоянно приезжаем к вам с 2010-го. Здесь у нас друзья. Уровень состязаний неплохой, народ гостеприимный. Из кыргызских всадников могу выделить восходящую звезду Камиля Сабитова, опытных Рината Галимова и Садыра Мамытова, — рассказал ИА «24.kg» президент Федерации конного спорта Омской области Андрей Гисс. — В этот раз мы ни на что не претендовали. Лошади у нас молодые. Эти старты для нас — задел на будущее. Обязательно будем у вас и в 2019-м».

В номинации «На чистоту и резвость» победил Камиль Сабитов на лошади по кличке Куинтендро. Он же стал вторым, но уже на Кармен. На третьем месте Ринат Галимов на Леди Саншайн.

Фото ИА «24.kg». Второй этап Кубка мира по конному спорту

В номинации «Конкур в две фазы» пьедестал почета заняли узбекистанцы Умид Камилов, Нуржон Туякбаев и Окил Собиржонов.

«Наша команда приезжает к вам на этап Кубка мира каждый год. Турнир организован хорошо, конкуренция радует. Соперников знаем, со многими в хороших отношениях», — рассказал ИА «24.kg» член сборной Узбекистана Абдушукур Собиржонов.

Украшением турнира стала номинация «Кубок наций». Борьба в ней шла в командном зачете. За сборную Кыргызстана выступали Ринат Галимов, Камиль Сабитов, Садыр Мамытов и Андрей Тряпицын. Они прошли трассу быстро и почти без штрафов и уверенно заняли первое место. Вторыми стали узбекистанцы, третьими — казахстанцы.

В конкуре с высотой барьеров 120 сантиметров лучшим стал Андрей Тряпицын. На втором месте Ринат Галимов, на третьем — Окил Собиржонов.

Фото ИА «24.kg». Второй этап Кубка мира по конному спорту

Номинацию «Конкур с джокером» посвятили памяти мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона Киргизской ССР Абдурахмана Хашимахунова. Победил Окил Собиржонов. Ринат Галимов — второй, Сайдамирхон Тургунбоев (Узбекистан) — третий.

В главной на турнире номинации «Гран-при» также первенствовал Окил Собиржонов. У Рината Галимова — «серебро», а у Камиля Сабитова — «бронза».

Заключительный, третий этап Кубка мира, в Центральноазиатской лиге пройдет летом в Казахстане. В случае успеха у наших всадников отличные шансы пробиться в финал престижного международного турнира.