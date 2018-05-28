К барьеру! В Бишкеке провели этап Кубка мира по конному спорту

Любители конного спорта дождались: в Бишкек на второй этап Кубка мира съехались ведущие всадники из нескольких стран.
Конный спорт — зрелищный и недешевый. Позволить себе возить скакунов через весь мир на турниры могут далеко не все. Для удобства и экономии Кубок мира разделили на региональные лиги. Их победителей определяют по итогам нескольких этапов, а затем в одной из стран проходит финал Кубка мира, чтобы определить лучшего из лучших.
Кыргызстанцы выступают в Центральноазиатской лиге и постоянно борются с казахскими и узбекскими всадниками. На первом этапе Кубка мира, прошедшем месяц назад в Ташкенте, наши выиграли четыре «золота». На второй этап, кроме соседей по региону, приехала команда из России.
Турнир проходил в дисциплине «конкур». На поле расставили множество барьеров, через которые участникам надо в определенном порядке перепрыгнуть. Чем быстрее и чище преодолеешь дистанцию, тем лучше. За промедление и сбитые препятствия — штрафные очки.
Кони-красавцы, управляемые хладнокровными наездниками, уверенно прыгали через барьеры, лишь изредка цепляя подковами верхние планки.
«Я в спорте 20 лет. У меня дед служил в кавалерии, а отец был в сборной Советского Союза, — рассказал он ИА «24.kg». — В нашем виде спорта нет ограничений по возрасту и полу. Чем ты старше, тем опытнее. Занимаемся каждый день по восемь часов с теми же конями, с которыми выступаем. В течение какого-то времени у спортсмена с конем должен сформироваться дуэт. Лошадь, как человек: ее так же надо готовить к состязаниям, делать массаж, работать над физикой и психологией».
— Что вас мотивирует заниматься конным спортом столько лет?
— Как любой спортсмен, хочу попасть на Олимпийские игры и там достойно выступить. В этом году у нас будет возможность съездить в Джакарту на Азиатские игры. Сейчас готовимся к ним.
Россияне выступали азартно, но в призеры не попали.
«Постоянно приезжаем к вам с 2010-го. Здесь у нас друзья. Уровень состязаний неплохой, народ гостеприимный. Из кыргызских всадников могу выделить восходящую звезду Камиля Сабитова, опытных Рината Галимова и Садыра Мамытова, — рассказал ИА «24.kg» президент Федерации конного спорта Омской области Андрей Гисс. — В этот раз мы ни на что не претендовали. Лошади у нас молодые. Эти старты для нас — задел на будущее. Обязательно будем у вас и в 2019-м».
В номинации «На чистоту и резвость» победил Камиль Сабитов на лошади по кличке Куинтендро. Он же стал вторым, но уже на Кармен. На третьем месте Ринат Галимов на Леди Саншайн.
В номинации «Конкур в две фазы» пьедестал почета заняли узбекистанцы Умид Камилов, Нуржон Туякбаев и Окил Собиржонов.
«Наша команда приезжает к вам на этап Кубка мира каждый год. Турнир организован хорошо, конкуренция радует. Соперников знаем, со многими в хороших отношениях», — рассказал ИА «24.kg» член сборной Узбекистана Абдушукур Собиржонов.
Украшением турнира стала номинация «Кубок наций». Борьба в ней шла в командном зачете. За сборную Кыргызстана выступали Ринат Галимов, Камиль Сабитов, Садыр Мамытов и Андрей Тряпицын. Они прошли трассу быстро и почти без штрафов и уверенно заняли первое место. Вторыми стали узбекистанцы, третьими — казахстанцы.
В конкуре с высотой барьеров 120 сантиметров лучшим стал Андрей Тряпицын. На втором месте Ринат Галимов, на третьем — Окил Собиржонов.
Номинацию «Конкур с джокером» посвятили памяти мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона Киргизской ССР Абдурахмана Хашимахунова. Победил Окил Собиржонов. Ринат Галимов — второй, Сайдамирхон Тургунбоев (Узбекистан) — третий.
В главной на турнире номинации «Гран-при» также первенствовал Окил Собиржонов. У Рината Галимова — «серебро», а у Камиля Сабитова — «бронза».
Заключительный, третий этап Кубка мира, в Центральноазиатской лиге пройдет летом в Казахстане. В случае успеха у наших всадников отличные шансы пробиться в финал престижного международного турнира.