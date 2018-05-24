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Спорт

Кыргызстанцы выступят на чемпионате мира среди артистов по футболу

Кыргызстанцы выступят на VIII чемпионате мира среди артистов по футболу. Об этом сообщили организаторы состязаний.

В Москве с 25 мая по 3 июня пройдет турнир «Арт-футбол 2018». За победу поборются 16 команд. Среди них сборные Аргентины, Беларуси, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Кореи, Парагвая, Перу, Польши, России, Румынии, Сербии, Словении и Турции. За них сыграют многие известные деятели культуры. Например, за Сербию – кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Шестнадцатый участник – команда «Интер», в составе которой выступят артисты из Ирана, Кыргызстана, Нидерландов и Эстонии. КР представят певцы Адиль Чекилов и Тола Турсуналиев. На групповом этапе «Интер» сыграет против сборных Германии, Кореи и Сербии.

Кроме игры в футбол, участники ЧМ дадут концерты.
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