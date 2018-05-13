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Спорт

Борцы из Кыргызстана выиграли три медали на чемпионате Азии

Борцы из Кыргызстана выиграли еще три медали на чемпионате Азии среди кадетов, проходящем в Ташкенте. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

Как отмечается, 12 мая, в третий день континентального первенства разыгрывалось пять комплектов наград среди девушек и три среди вольников. На ковер вышли восемь кыргызстанцев.

На турнире по женской борьбе в весе 57 кг наша Сезим Жуманазарова на старте уступила спортсменке из Индии, затем победила тайку и стала обладательницей «бронзы».

На турнире по вольной борьбе в весе 65 кг Стамкул Жаныбек уулу в первом круге проиграл иранцу, затем победил корейца и таджикистанца и также взял бронзовую медаль. А в весе 71 кг выступал Алинур Такиров. В четвертьфинале он победил индийца, затем — казахстанца, а в решающей схватке не справился с иранцем. Итог — серебряная медаль.

По итогам трех дней ЧА в активе сборной КР шесть медалей. Турнир завершится сегодня.
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