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Спорт

В Кыргызстане впервые провели чемпионат Азии по спортивным мажореткам

В Кыргызстане впервые провели чемпионат Азии по спортивным мажореткам и батон твирлингу. Об этом ИА «24.kg» сообщила президент федерации Оксана Поляничко.

По ее словам, турнир прошел в Бишкеке с участием представительниц КР, Казахстана, Пакистана, Узбекистана и России. Медали разыгрывались в нескольких дисциплинах и номинациях в пяти возрастных группах.

Отечественные спортсменки выиграли 15 золотых наград. В различных категориях отличились Варвара Нетреба, Сезим Кадырбекова, Айжан Мойдинова, Самира Сулейманшоева и Эрика Казакбаева; команды ProfiDance, ГУВК № 66 и другие.

«Чемпионат посетили президент и вице-президент Международной федерации спортивных мажореток. Они остались довольны его уровнем, - отметила Оксана Поляничко. - Мы горды, что провели ЧА. Сделали вклад в развитие перспективных и зрелищных направлений хореографии в КР и Азии».

Отметим, спортивные мажоретки – танцевальный жанр, берущий начало от тамбурмажоров (дирижеров военных оркестров). Первые тамбурмажоры появились во Франции.

Батон твирлинг никак не связан с хлебобулочными изделиями. Батон – специальная трость, с которой спортсменки маршируют, танцуют и выполняют сложные элементы.
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