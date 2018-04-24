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Спорт

Сборная Кыргызстана выиграла 22 медали на чемпионате Азии по армрестлингу

Фото ГАМФКиС. ЧА-2018 по армрестлингу

Сборная Кыргызстана завоевала 22 медали на чемпионате Азии по армрестлингу. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли в городе Астане (Казахстан) с участием 630 спортсменов из 12 стран. КР представили 34 атлета. В их активе пять золотых, 13 серебряных и четыре бронзовые награды.

Толкунбек Исаков и Сергей Чиналиев побороли всех и правой, и левой рукой и выиграли по две медали высшего достоинства. У Тариэля Конгантиева одно «золото» — на правой руке.

В командном зачете сборная Кыргызстана заняла четвертое место вслед за Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Сборная Кыргызстана на ЧА-2018 по армрестлингу

В 2017-м ЧА проходил в Чолпон-Ате. Сборная КР выиграла 83 медали и стала второй в командном зачете.
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