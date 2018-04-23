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Спорт

Юг дал жару: в Кызыл-Кие сразились таэквондисты из Кыргызстана и Таджикистана

В Кызыл-Кие завершилось открытое первенство южного региона по таэквондо WT. Об этом сообщил президент академии данного вида спорта КР Убайдула Тохтурбаев.

За победу боролись 150 спортсменов из Кызыл-Кии, Оша, Джалал-Абада, Нооката, Кара-Суу, Уч-Коргона, Бишкека, а также из Таджикистана. Медали разыгрывались в 20 весовых категориях среди детей, младших юношей, кадетов и юниоров.

Среди кадетов в своих категориях первенствовали Самад Амиршоев (Таджикистан), Ибрахим Ильяминов (Кызыл-Кия), Алым Мухтаралиев, Байэл Алтынов и Баястан Рыскулов (все из Оша).

Среди юниоров отличились Ямин Худобакшов, Алишон Лутфулло (оба из Таджикистана) и Даниэль Пак (Бишкек), а среди девушек — Каныкей Умутбекова (Ош), Алина Кубатбекова (Кара-Суу) и Дильноза Назалиева (Таджикистан).

«Турнир получился напряженным и ярким. Многочисленные местные болельщики, не избалованные подобными соревнованиями, азартно поддерживали спортсменов. А те продемонстрировали хорошую технику и волю к победе и получили ценный опыт», — отметил Убайдула Тохтурбаев.
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