Эсенбек уулу Бакай победил в первой лиге чемпионата Кыргызстана по шахматам

В Кыргызстане определились победители первой лиги чемпионата по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

Соревнования прошли 12-20 апреля в Бишкеке. Участники провели девять туров по швейцарской системе.

Среди мужчин звание сильнейшего оспаривали 65 спортсменов. Тройку лидеров составили Эсенбек уулу Бакай (8 очков), Жаныбек Дадабаев (7,5 очка) и Келсинбек Исакжанов (6,5 очка).

Среди женщин за победу боролись 16 шахматисток. Победила Заирбек кызы Бегимай (8 очков). Второй стала Алина Эсенбаева, третьей — Зарина Усупбекова (по 6 очков).

Главной целью турнира был отбор в высшую лигу чемпионата КР. Состязания в ней пройдут позднее.