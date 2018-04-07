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Спорт

Три «золота» на турнире по боксу в Казахстане — у кыргызстанцев

У кыргызстанцев три «золота» на международном турнире по боксу на призы Рафаэля Вахитова. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Боксеры из Кыргызстана на турнире в Павлодаре

По ее данным, состязания прошли 1-6 апреля в Павлодаре. От КР выступали шесть спортсменов под руководством наставников Нурлана Тулебергенова и Марата Шамаматова. В результате Бек Камчыбеков, бившийся в весовой категории до 64 килограммов, а также Абдурахман Абдурахманов (до 69 кг) и Чингиз Борбашев (до 91 кг) стали чемпионами.

Мирлан Туркбай уулу (до 49 кг) и Сирожиддин Абдуллаев (до 56 кг) на второй ступени пьедестала почета.
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