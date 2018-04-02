Особенности национальной рыбалки: под Бишкеком провели турнир по ловле окуня

Фото ИА «24.kg». Состязания «Бишкекский окунь 2018»

Здорово провести выходной на природе! Участники соревнований «Бишкекский окунь 2018» совместили приятное с полезным: отдохнули на свежем воздухе и поборолись за призы. Корреспондент ИА «24.kg» наблюдал за незаурядным турниром.

Состязания проходили на одном из прудов в селе Восток. Формат — 2 тура по 3 часа 15 минут. Знатоки подтвердят, что за удочкой такое время протекает незаметно.

Ловить надо было на спиннинг. И не любую рыбу, а окуня. В каждом туре в зачет от одного спортсмена шли пять наиболее крупных экземпляров. За каждый сантиметр пойманной рыбы — один балл. Вытащив добычу, зовешь судью. Тот измеряет ее и записывает в протокол. Затем окуня надо бросить обратно в воду. «Гринпис» был бы доволен!

Ветерок осложнял участникам задачу. Хотя для опытных удильщиков это, конечно, не проблема. Ловились в основном 15-сантиметровые окуньки.





Малика Халмурзина — единственная девушка на турнире. «Помню, сидела в декрете, скучала. Поехала с друзьями на природу, и там меня научили рыбной ловле. Прошло шесть лет, и до сих пор у меня эта страсть. Главное — не число пойманной рыбы, а сам процесс, — сказала она ИА «24.kg». — В таких соревнованиях участвовала не раз. В 2015 году стала чемпионом».

Участники чистоплотные и культурные. Друг другу не мешают. У кого не клюет, меняют дислокацию в пределах отведенной зоны.

Благо берег длинный, были свободные места.

«К рыбалке меня в детстве дедушка приучил. Больше нравится удить зимой. Это тишина, спокойствие, возможность побыть наедине с собой и собраться с мыслями. За уловом не гонюсь. Но если много поймаю, раздаю бабушкам-соседкам, от этого они просто счастливы, — сказал ИА «24.kg» Евгений Дровосеков. — В соревнованиях участвую пять лет. Побеждал в Казахстане, был вторым в КР. Сегодня выступить не получилось — с утра был занят. Но все равно приехал помочь ребятам с организацией».

Фото ИА «24.kg». Состязания «Бишкекский окунь 2018»

Многие рыболовы давно знакомы. Потому и атмосфера на турнире теплая. Некоторые приехали с детьми. Чтобы разнообразить их досуг, организаторы стали объяснять им тонкости рыбацкого дела.

— На эту приманку можно поймать окуня и форель, — сказал один из них. — А это спиннинг.

— Спиннер?! — обрадовался какой-то малец.

К своему стыду, ни разу не был на турнирах по спортивной рыбалке и даже не подозревал, что у нас такие проходят.

«Проводим их 10 лет. Было множество организаторов. Мы менялись; кто-то уехал. Последние три года турниры устраиваю я совместно с ОО «Речной кочевник», — сказал ИА «24.kg» Илья Свириненко. — В год у нас два турнира по ловле окуня: весной — в личном зачете, осенью — в командном».

Фото ИА «24.kg». Состязания «Бишкекский окунь 2018»

«Наши турниры проходят на Ала-Арчинском водохранилище и всех государственных прудах — там, где есть мелкая, «спортивная» рыба. Соревнуемся и зимой. Позднее хотим провести состязания по ловле судака; форели; на мормышку, — сообщил Илья Свириненко. — На зарубежные турниры выезжаем четыре-пять раз в год. В 2018 году, например, удачно съездили на чемпионат Алматы. Надеюсь, когда-нибудь сможем организовать настоящую федерацию, которая будет работать и выставлять кыргызстанцев на чемпионате мира. Пока не можем попасть туда из-за нехватки финансирования, хотя готовые спортсмены есть».

— В вашем виде спорта есть допинг?

— Во время соревнований ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. За нарушение — дисквалификация на два года, — отметил Илья Свириненко. — После турнира — другое дело.

Фото ИА «24.kg». Состязания «Бишкекский окунь 2018»

За победу боролись 25 рыбаков из КР, Казахстана и России. Победил участник с весьма символичной фамилией — Вячеслав Рыбалов. Он же установил рекорд турнира по размеру пойманного окуня — 205 миллиметров. Второе место занял Арман Айгожинов, третье — Николай Асташов (все из Казахстана).