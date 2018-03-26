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Спорт

У кыргызстанцев пять медалей на турнире «Боец Азии» по таэквондо

Федерации таэквондо GTF КР
Фото Федерации таэквондо GTF КР. Кыргызстанцы на турнире «Боец Азии»

Сборная Кыргызстана выиграла пять медалей на международном турнире «Боец Азии» по таэквондо GTF. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Актобе (Казахстан). Участвовали более 1,5 тысячи спортсменов из РК, КР, России и Узбекистана. КР представляли 11 спортсменов. Бектур Саматов завоевал серебряную награду. Игорь Максимов, Орозобек уулу Азизбек, Медербек уулу Нурболот и Бексултан Эрнисов взяли «бронзу».

В командном зачете сборная КР стала третьей вслед за представителями Казахстана и России. «Это хороший результат. Для наших молодых спортсменов это первые соревнования такого уровня в карьере», — отметили в федерации.
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