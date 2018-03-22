Двойной праздник: как проходил турнир по кок-бору в честь Нооруза

Фото ИА «24.kg». Финал турнира по кок-бору в честь Нооруза

У наших любителей спорта 21 марта два праздника: Нооруз и посвященный ему турнир по кок-бору. Корреспондент ИА «24.kg» посетил финал долгожданных состязаний.

Этот турнир уже много лет — неотъемлемая часть Нооруза. Тысячи бишкекчан и гостей столицы рано утром заполняют ипподром и почти до вечера смотрят различные национальные игры. В качестве вишенки на торте — финал турнира по кок-бору.

Если кто забыл, кок-бору — национальная игра кыргызов. На поле одновременно находятся две команды. Цель — забросить тушу козла в тай-казан (ворота) противника. Правила чем-то похожи на гандбол, а чем-то — на хоккей. Главное отличие — поединок ведется на лошадях. Отсюда необычайная динамика и зрелищность.

Неделю назад, когда турнир только стартовал, шел снег, и участники месили грязь. Некоторые испачкались с головы до пят, но все равно сражались с полной самоотдачей. Вот где спорт настоящих мужчин!

К решающим матчам погода наладилась. Арена подсохла, и джигиты со скакунами предстали во всей красе.





Впервые посетил такие состязания в конце 1990-х. С той поры сменилось несколько поколений игроков, вырос общий уровень команд, правила стали гуманнее. В остальном без видимых изменений: толпа зрителей и неухоженный ипподром.

Важные состязания по многим видам спорта у нас проводят только в Бишкеке, потому что здесь есть хоть какая-то инфраструктура. С кок-бору иначе. Для крупных турниров больше подходит иссык-кульский ипподром, возведенный в 2016-м к II Всемирным играм кочевников. Его главный плюс — солидная вместимость. Столичный же объект морально и физически устарел. Вместить всех желающих не может. Вот и нынче многим болельщикам пришлось смотреть матчи стоя или, в лучшем случае, сидя на бетонном ограждении. Впрочем, им наверняка не привыкать. Живо реагировали на все происходящее на арене, авторитетно комментировали спорные моменты.

Фото ИА «24.kg». Бишкекский ипподром. Яблоку негде упасть

Наверное, ни один командный вид спорта в КР не пользуется такой популярностью, как кок-бору. Очередной всплеск интереса он получил летом 2017-го во время чемпионата мира, проходившего в Астане. ЧМ начался со скандала: был риск, что сборную КР не допустят к участию. Это привлекло к команде внимание многих кыргызстанцев, не интересовавшихся кок-бору. Наша сборная все же выступила: в пяти матчах показала блестящую игру и лишь в финале проиграла Казахстану. Впереди III Всемирные игры кочевников — шанс для реванша. Нынешний турнир — этап подготовки наших джигитов к ВИК.

Сборная не резиновая, а выступить на ВИК хочется всем. Потому на турнире в честь Нооруза ребята изо всех сил старались показать себя. Некоторые играли так азартно, что, забивая голы, влетали в ворота вместе с тушей. Выглядело жутко: а ну как шею сломают?! Но они всякий раз с улыбкой запрыгивали на скакуна и продолжали матч.

За победу боролись 16 команд из столицы и регионов. Фаворитами были финалисты прошлогоднего розыгрыша — «Ынтымак» из Таласской области и «Достук» из Ошской. «Ынтымак» тогда взял верх и теперь стремился защитить чемпионский титул. У «Достука» были свои планы.

В 1/8 финала «Ынтымак» обыграл «Келечек» (6:0), затем победил «Толкун» (8:1) и «Биримдик Аю» (2:1). «Достук» разгромил «Эмгек-Талаа» (13:2), «Кок-Жал» (14:2) и «Арашан» (15:1).

В поединке за третье место «Биримдик Аю» переиграл «Арашан» — 6:1.

Фото ГАМФКиС. В пылу борьбы

Финал получился на редкость упорным. У команд словно была установка не отдавать сопернику ни пяди земли. Увы, много голов зрители не увидели. В первом периоде главная звезда нашего кок-бору Манас Ниязов вывел «Достук» вперед. Во втором Азим Болот уулу сравнял счет. В заключительном отрезке игры Нуржан Мелисбек уулу принес «Ынтымаку» победу. Итоговый счет — 2:1.

Нуржан Мелисбек уулу стал лучшим игроком турнира, а Манас Ниязов — лучшим бомбардиром.

Теперь ждем традиционного турнира в честь Дня Победы.