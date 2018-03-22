Двойной праздник: как проходил турнир по кок-бору в честь Нооруза

У наших любителей спорта 21 марта два праздника: Нооруз и посвященный ему турнир по кок-бору. Корреспондент ИА «24.kg» посетил финал долгожданных состязаний.
Этот турнир уже много лет — неотъемлемая часть Нооруза. Тысячи бишкекчан и гостей столицы рано утром заполняют ипподром и почти до вечера смотрят различные национальные игры. В качестве вишенки на торте — финал турнира по кок-бору.
Если кто забыл, кок-бору — национальная игра кыргызов. На поле одновременно находятся две команды. Цель — забросить тушу козла в тай-казан (ворота) противника. Правила чем-то похожи на гандбол, а чем-то — на хоккей. Главное отличие — поединок ведется на лошадях. Отсюда необычайная динамика и зрелищность.
Неделю назад, когда турнир только стартовал, шел снег, и участники месили грязь. Некоторые испачкались с головы до пят, но все равно сражались с полной самоотдачей. Вот где спорт настоящих мужчин!
К решающим матчам погода наладилась. Арена подсохла, и джигиты со скакунами предстали во всей красе.
Впервые посетил такие состязания в конце 1990-х. С той поры сменилось несколько поколений игроков, вырос общий уровень команд, правила стали гуманнее. В остальном без видимых изменений: толпа зрителей и неухоженный ипподром.
Важные состязания по многим видам спорта у нас проводят только в Бишкеке, потому что здесь есть хоть какая-то инфраструктура. С кок-бору иначе. Для крупных турниров больше подходит иссык-кульский ипподром, возведенный в 2016-м к II Всемирным играм кочевников. Его главный плюс — солидная вместимость. Столичный же объект морально и физически устарел. Вместить всех желающих не может. Вот и нынче многим болельщикам пришлось смотреть матчи стоя или, в лучшем случае, сидя на бетонном ограждении. Впрочем, им наверняка не привыкать. Живо реагировали на все происходящее на арене, авторитетно комментировали спорные моменты.
Наверное, ни один командный вид спорта в КР не пользуется такой популярностью, как кок-бору. Очередной всплеск интереса он получил летом 2017-го во время чемпионата мира, проходившего в Астане. ЧМ начался со скандала: был риск, что сборную КР не допустят к участию. Это привлекло к команде внимание многих кыргызстанцев, не интересовавшихся кок-бору. Наша сборная все же выступила: в пяти матчах показала блестящую игру и лишь в финале проиграла Казахстану. Впереди III Всемирные игры кочевников — шанс для реванша. Нынешний турнир — этап подготовки наших джигитов к ВИК.
Сборная не резиновая, а выступить на ВИК хочется всем. Потому на турнире в честь Нооруза ребята изо всех сил старались показать себя. Некоторые играли так азартно, что, забивая голы, влетали в ворота вместе с тушей. Выглядело жутко: а ну как шею сломают?! Но они всякий раз с улыбкой запрыгивали на скакуна и продолжали матч.
За победу боролись 16 команд из столицы и регионов. Фаворитами были финалисты прошлогоднего розыгрыша — «Ынтымак» из Таласской области и «Достук» из Ошской. «Ынтымак» тогда взял верх и теперь стремился защитить чемпионский титул. У «Достука» были свои планы.
В 1/8 финала «Ынтымак» обыграл «Келечек» (6:0), затем победил «Толкун» (8:1) и «Биримдик Аю» (2:1). «Достук» разгромил «Эмгек-Талаа» (13:2), «Кок-Жал» (14:2) и «Арашан» (15:1).
В поединке за третье место «Биримдик Аю» переиграл «Арашан» — 6:1.
Финал получился на редкость упорным. У команд словно была установка не отдавать сопернику ни пяди земли. Увы, много голов зрители не увидели. В первом периоде главная звезда нашего кок-бору Манас Ниязов вывел «Достук» вперед. Во втором Азим Болот уулу сравнял счет. В заключительном отрезке игры Нуржан Мелисбек уулу принес «Ынтымаку» победу. Итоговый счет — 2:1.
Нуржан Мелисбек уулу стал лучшим игроком турнира, а Манас Ниязов — лучшим бомбардиром.
Теперь ждем традиционного турнира в честь Дня Победы.