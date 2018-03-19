У кыргызстанцев 18 медалей на турнире по алышу памяти Баямана Эркинбаева

Сборная Кыргызстана завоевала 18 медалей на международном турнире по борьбе алыш. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

«Состязания прошли в Бишкеке. Их посвятили памяти общественного и политического деятеля, основателя борьбы алыш Баямана Эркинбаева, — отметили в ГАМФКиС. — Медали разыгрывались в 12 весовых категориях среди спортсменов из КР, Казахстана, Болгарии, Литвы, Нидерландов и других стран».