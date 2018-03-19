18:53
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Спорт

У кыргызстанцев 18 медалей на турнире по алышу памяти Баямана Эркинбаева

Сборная Кыргызстана завоевала 18 медалей на международном турнире по борьбе алыш. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

«Состязания прошли в Бишкеке. Их посвятили памяти общественного и политического деятеля, основателя борьбы алыш Баямана Эркинбаева, — отметили в ГАМФКиС. — Медали разыгрывались в 12 весовых категориях среди спортсменов из КР, Казахстана, Болгарии, Литвы, Нидерландов и других стран».

В активе кыргызстанцев шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Высшую ступень пьедестала в своих категориях заняли Мырзабек Кочкоров (до 80 килограммов), Чынгыз Чалабаев (до 90 кг), Кадыр Келсинбеков (до 100 кг), Бактияр кызы Нурзат (до 65 кг), Мамарасул кызы Алтынай (до 75 кг) и Нагира Сарбашева (свыше 75 кг).
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В ожидании Игр кочевников: как проходил чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш
В Бишкеке прошел международный турнир по алышу памяти Абсамата Масалиева
В Бишкеке подвели итоги международного турнира по кыргыз курошу
Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Две кыргызстанки выиграли «золото» на турнире по алышу на Азиатских играх
Пять кыргызстанцев пробились в финал турнира по борьбе алыш на Азиатских играх
Борец Нурбек Кожобеков выиграл «серебро» на Азиатских играх
Кыргызстанка Мээрим Момунова — чемпионка Азиатских игр
Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по борьбе алыш на Азиатских играх
Борец Тынчтыкбек уулу Бекзат — чемпион Азиатских игр
Популярные новости
Кыргызстанец Дастан Лепшаков выиграл международный турнир по&nbsp;бильярду Кыргызстанец Дастан Лепшаков выиграл международный турнир по бильярду
Борец Мурат Рамонов: Чтобы стать чемпионом, надо жить на&nbsp;ковре Борец Мурат Рамонов: Чтобы стать чемпионом, надо жить на ковре
Ошский &laquo;Алай&raquo; крупно проиграл во&nbsp;втором туре Кубка АФК по&nbsp;футболу Ошский «Алай» крупно проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу
У&nbsp;кыргызстанцев четыре золотые медали на&nbsp;международном турнире по&nbsp;танцам У кыргызстанцев четыре золотые медали на международном турнире по танцам
Бизнес
Нооруз&nbsp;&mdash; приятный повод для скидки на&nbsp;все аксессуары в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; 21&nbsp;процент! Нооруз — приятный повод для скидки на все аксессуары в O!Store — 21 процент!
Преврати свой смартфон в&nbsp;настоящий КИНОТЕАТР Преврати свой смартфон в настоящий КИНОТЕАТР
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; признан одним из&nbsp;лучших социально ответственных работодателей Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom