Кыргызстанец Дастан Лепшаков выиграл международный турнир по бильярду

Фото llb.su. Дастан Лепшаков

Кыргызстанец Дастан Лепшаков победил на международном турнире по бильярду. Об этом сообщил сайт «Дуплет».

В Калининграде (Россия) 9-11 марта прошли состязания на кубок мэра по комбинированной пирамиде. Участвовали 32 спортсмена из шести стран, в том числе два представителя КР.

Дастан Лепшаков выиграл шесть матчей подряд. На пути к финалу с одинаковым счетом 5:3 повержены Шахзод Мамиров (Узбекистан), Леонид Швыряев и Иосиф Абрамов (оба из РФ). Со счетом 5:4 обыграны Виталий Коновалов (РФ) и Азиз Мадаминов (КР). В решающем поединке Дастан обыграл Александра Чепикова (РФ) — 6:1.

Азиз Мадаминов занял пятое место.

Стоит отметить, что Леонид Швыряев, Иосиф Абрамов и Александр Чепиков чемпионы мира разных лет. Сам Лепшаков — победитель ЧМ-2015.