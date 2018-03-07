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Спорт

В Бишкеке провели шахматный турнир в честь Международного женского дня

В Бишкеке сегодня прошел шахматный турнир в честь Международного женского дня. Об этом сообщил главный судья состязаний Дамиль Токтогонов.

«Состязание проводится много десятилетий. В этот раз участвовали члены сборной Кыргызстана и ветераны шахмат, что символизировало собой связь поколений», — сказал Дамиль Токтогонов.

Среди ветеранов победила Любовь Проценко. Второй стала Роза Вендрова, третьей — Валентина Федорова. Среди девушек первенствовала Диана Омурбекова. На втором месте Заирбек кызы Бегимай. Места с третьего по пятое разделили Айжан Алымбай кызы, Шахнази Мусаева и Алтынай Андашева.
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