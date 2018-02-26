Спортивный календарь с 26 февраля по 4 марта

12-26 февраля. Студенческая лига по волейболу. Бишкек

Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к республиканской универсиаде. Ранее сыграли мужчины.

14-26 февраля. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол и шахматы. Участвуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

19 февраля — 2 марта. Международный шахматный фестиваль Aeroflot Open 2018. Москва (Россия)

Участники, среди которых и кыргызстанцы, разделены на несколько категорий в зависимости от рейтинга и возраста. Им надо сыграть девять туров по швейцарской системе.

22-26 февраля. Международные соревнования «Кубок Ала-Тоо 2018» по футболу. Кант, Бишкек

Участвуют 12 команд из Кыргызстана и Казахстана. Одна из главных целей — подготовка к новому сезону.

26 февраля — 4 марта. Международные соревнования среди женщин по теннису. Москва (Россия)

За победу борются более 40 спортсменок из шести стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

27 февраля — 4 марта. Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Сказать, что этот турнир для Кыргызстана долгожданный, — не сказать ничего. В последний раз подобные состязания проходили у нас в 2007 году. Давно сменилось выступавшее тогда поколение. Подросли новые борцы — перспективные, амбициозные и голодные до побед. В родных стенах они наверняка сделают все для успешного выступления. Сборная КР — главный фаворит ЧА.

3-4 марта. Международные соревнования по карате-до WKF. Актобе (Казахстан)

На татами вышли спортсмены из Казахстана, Кыргызстана и России. Для наших бойцов это возможность вновь доказать, что они одни из лучших в регионе, и подготовиться к отборочным состязаниям на Олимпийские игры-2020