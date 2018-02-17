Сыновей Рамзана Кадырова вызвал на бой 10-летний казахстанец

Десятилетний Абай Тажибай из Алматы бросил вызов детям главы Чеченской Республики Ахмаду и Адаму Кадыровым, чтобы отвоевать у них пояс ММА. Об этом сообщил Tengrinews.kz.

В случае согласия детей президента Чечни бой планируют провести по правилам ММА. Дети Кадырова Ахмад (десять лет) и Адам (девять лет) подходят казахстанцу Абаю и по возрасту, и по весовой категории.

«Разницы нет, кто из них согласится, главное — забрать пояс. Думаю, Абай имеет право вызывать на бой. Сейчас мы живем в Алматы и тренируемся по ММА. С Абаем работают несколько тренеров, в том числе спортсменка Замзагуль «Бопай» Файзолланова», — пояснил отец мальчика.

В то же время, по словам отца, мальчик имеет мышление бойца-спортсмена, понимает, что спорт есть спорт, и не боится поражения. «Он мечтает быть чемпионом мира. Он фанат Конора МакГрегора, Геннадия Головкина, Хабиба Нурмагомедова очень уважает. Это его мечта, может быть, детская, но он упорный», — добавил он.