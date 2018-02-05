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Спорт

Алишер Якупбаев выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Алишер Якупбаев выиграл второй тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

Состязания прошли в Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали около 110 спортсменов из КР и Туркменистана. Алишер Якупбаев выступил без поражений в высшей лиге. Вторым стал Талгат Сагындыков, третьим – Бакыт Нишанов.

Из высшей лиги выбывают Закир Абдулаев и Вячеслав Клычев, а из второй лиги им на смену приходят Азиз Кыдырбаев и Акылбек Касымов.

Турнир состоит из десяти туров. Следующий намечен на 4 марта.
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