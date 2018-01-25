Кыргызстанец выиграл два «золота» на международном турнире по плаванию

Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл два «золота» на международном турнире по плаванию. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли в Швейцарии. Петрашов выступал на трех дистанциях. «В заплывах на 100 и 200 метров брассом он стал чемпионом и обновил рекорды КР и данных состязаний. Причем рекорды среди взрослых, хотя ему еще нет 18 лет, — отметили в федерации. — На дистанции 50 метров брассом Денис стал серебряным призером».

«Турнир престижный. Конкуренция в заплывах была велика, — добавили в федерации. — Теперь наша команда стартует на соревнованиях в Люксембурге».

Отметим, Денис Петрашов имеет лицензию для участия в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут 6-18 октября в городе Буэнос-Айресе (Аргентина). Там он также сможет стартовать в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом.