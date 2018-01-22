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Спорт

Спортивный календарь с 22 по 28 января

22-28 января. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Анталья (Турция)

Участвуют более 70 мастеров ракетки из 30 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев.

22-28 января. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

За победу борются 45 спортсменок из 20 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

23 января. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд. Бишкек

«Дордой» (Кыргызстан) — «Ахал» (Туркменистан).

По регламенту команды должны провести две игры — дома и в гостях. Победитель по сумме матчей будет в феврале бороться с таджикским «Худжандом» за попадание в групповой этап состязаний. 

23-24 января. Международные соревнования по горнолыжному спорту. Орловка

В программе — состязания среди мужчин и женщин в дисциплине «слалом». Турнир проводится под эгидой международной федерации — впервые в истории Кыргызстана.

27 января. Зимнее первенство по футболу, третий тур. Кант

  • «Абдыш-Ата-2» — «Живое»,
    «Дордой-2» — «Наше»,
    «Кара-Балта» — «Алга-Чуй»,
    «Кара-Балта-2» — ФЦ.

Турнир набирает обороты. Это середина группового этапа. Впереди еще два тура, а затем начнется плей-офф.

27-28 января. Международные соревнования WEFAmateurs по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг»

Медали разыгрываются среди детей, кадетов, юниоров, девушек и взрослых. Ожидается, что почетным гостем состязаний будет 11-кратная чемпионка мира по тайскому боксу, боец ММА Антонина Шевченко.
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