В Бишкеке подвели итоги международного турнира по футзалу

В Бишкеке подвели итоги международного турнира «Наристе-2018» по футзалу. Об этом сообщили его организаторы.

Турнир проводится ежегодно. В этот раз участвовали 54 команды, разделенные на четыре категории.

Среди команд, составленных из игроков старше 35 лет, в тройке призеров «Фарватер», «Беловодск» и «Кара-Балта». Лучшим игроком стал Сардар Абдышев из «Фарватера», лучшим бомбардиром – Айбек Бокоев из «Беловодска».

В категории старше 45 лет победила «Абдыш-Ата». На втором месте «Ала-Тоо», на третьем – «Акжол». В номинации «лучший игрок» отмечен Мирлан Султаналиев («Акжол»). Лучшим бомбардиром стал Марлен Касымов («Ала-Тоо»).

В категории старше 50 лет первенствовало «Наше пиво». Следом расположились «Достар» и «Навигация Ала-Тоо». Лучшим игроком признан Канат Сейталиев («Наше пиво»), лучшим бомбардиром – Колбай Мусаев («Талас»).

Среди госорганов первую тройку составили МВД, ГРС и ГПС. Лучший игрок – Бакыт Маматов (МВД), лучший бомбардир – Базарбек Алыкулов (ГРС).