13:34
+1
USD 68.96
EUR 82.33
RUB 1.21
Спорт

В Бишкеке подвели итоги международного турнира по футзалу

В Бишкеке подвели итоги международного турнира «Наристе-2018» по футзалу. Об этом сообщили его организаторы.

Турнир проводится ежегодно. В этот раз участвовали 54 команды, разделенные на четыре категории.

Среди команд, составленных из игроков старше 35 лет, в тройке призеров «Фарватер», «Беловодск» и «Кара-Балта». Лучшим игроком стал Сардар Абдышев из «Фарватера», лучшим бомбардиром – Айбек Бокоев из «Беловодска».

В категории старше 45 лет победила «Абдыш-Ата». На втором месте «Ала-Тоо», на третьем – «Акжол». В номинации «лучший игрок» отмечен Мирлан Султаналиев («Акжол»). Лучшим бомбардиром стал Марлен Касымов («Ала-Тоо»).

В категории старше 50 лет первенствовало «Наше пиво». Следом расположились «Достар» и «Навигация Ала-Тоо». Лучшим игроком признан Канат Сейталиев («Наше пиво»), лучшим бомбардиром – Колбай Мусаев («Талас»).

Среди госорганов первую тройку составили МВД, ГРС и ГПС. Лучший игрок – Бакыт Маматов (МВД), лучший бомбардир – Базарбек Алыкулов (ГРС). 
Ссылка:
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане прошел четвертый тур чемпионата по футзалу
В Кыргызстане стартовал чемпионат страны по футзалу
EREM выиграл суперкубок Кыргызстана по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла в третьем туре отбора на чемпионат Азии
Сборная Кыргызстана по футзалу разгромила Непал в отборе на чемпионат Азии
Сборная Кыргызстана с победы стартовала в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу пропустила 10 мячей в третьем туре Азиатских игр
Сборная Кыргызстана по футзалу победила Таити во втором туре Азиатских игр
Азиатские игры: сборная Кыргызстана по футзалу крупно проиграла в первом туре
Клуб EREM не попал в плей-офф чемпионата Азии по футзалу
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке силач 2018 раз поднял гирю в&nbsp;честь Нового года В Бишкеке силач 2018 раз поднял гирю в честь Нового года
Спортивный календарь с&nbsp;3&nbsp;по&nbsp;7&nbsp;января Спортивный календарь с 3 по 7 января
Лыжник Тариэль Жаркымбаев завоевал путевку на&nbsp;зимние Олимпийские игры Лыжник Тариэль Жаркымбаев завоевал путевку на зимние Олимпийские игры
Десятки миллионов евро. Названы самые дорогие в&nbsp;мире футболисты Десятки миллионов евро. Названы самые дорогие в мире футболисты
Бизнес
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания