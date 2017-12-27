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Спорт

Восемь медалей на чемпионате Центральной Азии по карате — у кыргызстанцев

У кыргызстанцев восемь медалей на чемпионате Центральной Азии по карате-до WKF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Бишкекской городской федерации карате и клуба «Кейхацу» Дмитрий Казанов.

Турнир проходил в Ташкенте. За победу боролись около пятисот лучших спортсменов в возрасте от 14 лет и старше из Ирана, Казахстана, КР, Таджикистана и Узбекистана. В активе отечественной сборной серебряная и семь бронзовых наград.

«Серебро» завоевал мой подопечный Гянжали Абасов, выступавший среди взрослых в разделе «индивидуальное кумите» в весовой категории до 84 килограммов, — отметил Дмитрий Казанов. — В рамках турнира он одолел двух узбекских бойцов и одного казахского, а в финале уступил представителю Ирана — двукратному чемпиону мира«.

Взрослые бойцы Нурсултан Чынабаев (до 60 кг), Эрбол Жумалиев (до 84 кг), Адилет Шадыканов (свыше 84 кг) и Режеп кызы Перизат (до 61 кг) стали третьими.

В категории 14-15 лет третье место заняли Артур Сыч (до 70 кг) и Ольга Мальцева (свыше 54 кг).

В командном кумите среди юниоров Нурланбек уулу Калыс, Адылбек уулу Нурболот и Алишер Саякбаев также третьи.

«С 1 января 2018 года начинается отборочный цикл на Олимпийские игры-2020. Карате на них будет представлено впервые. Ребятам из Кыргызстана предстоит колоссальная работа, чтобы завоевать туда лицензии», — добавил Дмитрий Казанов.
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