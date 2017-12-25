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Спорт

У кыргызстанцев две медали на международном турнире по боксу

Кыргызстанцы завоевали две медали на международном турнире по боксу. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В городе Караганде завершились состязания памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. Участвовали боксеры из РК, Индии, КР, Монголии, России и Узбекистана.

Нашу страну представляли 12 спортсменов. Абдурахман Абдурахманов, выступавший в весовой категории до 69 килограммов, завоевал «золото». А Туркбай уулу Мирлан (до 49 кг) стал серебряным призером.
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