21:54
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Спорт

Команда из Кыргызстана выиграла 30 медалей на чемпионате Казахстана по карате

Клуб «Кейхацу» выиграл 30 медалей на открытом чемпионате Казахстана по карате-до WSKF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент клуба и Бишкекской городской федерации карате-до Дмитрий Казанов.

По его словам, турнир, посвященный Дню независимости РК, прошел в городе Алматы. Участвовали более 350 каратистов из стран ближнего зарубежья. КР представляли спортсмены из клубов «Кейхацу» (Бишкек), «Самурай» (Кара-Балта) и Федерации шотокан карате. «Кейхацу» занял первое общекомандное место, завоевав по 11 золотых и серебряных и восемь бронзовых наград.

Д.Казанова
Фото Д.Казанова. Часть кыргызстанцев, отличившихся на чемпионате Казахстана по карате-до WSKF

«Наилучший результат показал Акылбек уулу Эрлан, выигравший «золото» по программам «ката» и «кумите». В различных категориях победили Артем Мордвов, Амина Накыпбекова, Эльнура Ибрайымова, Сайнидин Эшмухамбетов, Абай Камчибеков, Эрзат Токтосунов, Кайрат Аманбеков, Михаил Адамалиев и Эмир Абдыгулов», — сказал Дмитрий Казанов.

«Теперь собираемся на чемпионат Центральной Азии по карате-до WKF, который состоится 23-25 декабря в Ташкенте. Там выступит сборная КР — 25 человек», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Спортивный календарь с 27 ноября по 3 декабря
Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на турнире по карате в Алматы
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по будо-карате
Каратисты из Кыргызстана выиграли шесть медалей на чемпионате Азии
Карате против преступности
Кыргызстанцы завоевали пять медалей на турнире по карате в Алматы
На Иссык-Куле прошел чемпионат Кыргызстана по воинскому искусству будзюцу
Каратисты из Кыргызстана завоевали три медали на турнире в Казахстане
Кыргызстанцы завоевали четыре медали на чемпионате Азии по карате-до
Популярные новости
Промах года! Александр Кокорин не&nbsp;забил с&nbsp;метра в&nbsp;пустые ворота Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в&nbsp;третьем туре Кубка вызова Азии по&nbsp;хоккею Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24&nbsp;тысячами плюшевых медведей Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
Танцоры из&nbsp;Кыргызстана победили на&nbsp;турнире в&nbsp;ОАЭ Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в ОАЭ
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank