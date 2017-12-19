Команда из Кыргызстана выиграла 30 медалей на чемпионате Казахстана по карате

Клуб «Кейхацу» выиграл 30 медалей на открытом чемпионате Казахстана по карате-до WSKF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент клуба и Бишкекской городской федерации карате-до Дмитрий Казанов.

По его словам, турнир, посвященный Дню независимости РК, прошел в городе Алматы. Участвовали более 350 каратистов из стран ближнего зарубежья. КР представляли спортсмены из клубов «Кейхацу» (Бишкек), «Самурай» (Кара-Балта) и Федерации шотокан карате. «Кейхацу» занял первое общекомандное место, завоевав по 11 золотых и серебряных и восемь бронзовых наград.

Фото Д.Казанова. Часть кыргызстанцев, отличившихся на чемпионате Казахстана по карате-до WSKF

«Наилучший результат показал Акылбек уулу Эрлан, выигравший «золото» по программам «ката» и «кумите». В различных категориях победили Артем Мордвов, Амина Накыпбекова, Эльнура Ибрайымова, Сайнидин Эшмухамбетов, Абай Камчибеков, Эрзат Токтосунов, Кайрат Аманбеков, Михаил Адамалиев и Эмир Абдыгулов», — сказал Дмитрий Казанов.

«Теперь собираемся на чемпионат Центральной Азии по карате-до WKF, который состоится 23-25 декабря в Ташкенте. Там выступит сборная КР — 25 человек», — добавил он.