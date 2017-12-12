В Бишкеке прошел международный турнир по тогуз-коргоолу памяти Чингиза Айтматова

В Бишкеке 5-12 декабря прошел традиционный международный турнир по тогуз-коргоолу памяти Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Участвовали более 120 спортсменов из семи областей Кыргызстана, также представители Казахстана и Турции. Сыграно девять туров по швейцарской системе.

Среди мужчин тройку лидеров составили Анарбек Джамакеев (КР), Азамат Кайдаров и Жанат Каймулдин (оба из Казахстана). Среди женщин пьедестал почета заняли Ансаган Кожанесип, Татьяна Егорова (обе из Казахстана) и Жаныл Сагынбекова (КР).